Сенат США проголосував за припинення війни проти Ірану без дозволу Конгресу

Сенат США підтримав законопроєкт, який вимагає припинення війни проти Ірану і зобов’язує президента США Дональда Трампа звернутися за схваленням Конгресу, якщо він вирішить її відновити. Це перша подібна резолюція про військові повноваження, яка була ухвалена як Палатою представників, так і Сенатом.

Законопроєкт схвалили 23 червня голосуванням у Сенаті 50 голосами проти 48 у той час, як четверо республіканців приєдналися до демократів. Документ вимагає від Трампа вивести американські війська з конфлікту з Іраном, якщо тільки Конгрес спеціально не дозволить військові дії в регіоні.

Резолюція не буде представлена Трампу для затвердження його підписом, і поки що невідомо, як вона вплине на конфлікт, у якому зараз Вашингтон і Тегеран ведуть переговори щодо мирної угоди на тлі припинення вогню.

«З ухваленням Сенатом моєї резолюції про військові повноваження щодо Ірану обидві палати чітко дали зрозуміти, що президент не може продовжувати цю війну за власним вибором і повинен припинити всі воєнні дії проти Ірану», – заявив після голосування Ґреґорі Мікс, високопоставлений демократ у Комітеті з питань закордонних справ.

«Незалежно від того, що каже президент Трамп, цей захід є обов’язковим згідно з Резолюцією про воєнні повноваження, і я вивчу всі юридичні шляхи, щоб забезпечити виконання виконавчою владою волі Конгресу», – додав Мікс.

Протягом останніх місяців сенатори-демократи неодноразово висували законопроєкти про припинення війни, але їх відкидала більшість республіканців. Республіканці також мають більшість у Палаті представників.