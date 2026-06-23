Трамп заявив про «нафтовий фонтан» через відкриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що критично важлива для світової торгівлі Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства.

«Щодо Ормузької протоки у нас усе йде дуже добре. Вчора ми прийняли більше нафти, ніж будь-коли проходило через цю протоку. Напевно, ви бачили – у нас справжній нафтовий фонтан. Протока повністю відкрита», – заявив Трамп у Білому домі 22 червня.

Американський лідер додав, що США продовжують переговори з Іраном. «Побачимо, як усе це розвиватиметься. Але ми маємо дві речі. У нас є відкрита протока і країна, яка ніколи не матиме ядерної зброї», – заявив Трамп.

США та Іран 18 червня підписали меморандум, після чого Ормузьку протоку відкрили для судноплавства. Через два дні, 20 червня, військове керівництво Ірану оголосило, що знову закрило Ормузьку протоку через удари Ізраїлю по Лівану. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив 22 червня, що протока знову відкрита.

До війни США з Іраном через Ормузьку протоку проходила п’ята частина світових постачань нафти. Через війну ціни на нафту марки Brent піднімалися до 120 доларів за барель. Після відкриття протоки ціни впали нижче за 80 доларів за барель, на цьому рівні вони перебувають і зранку 23 червня.