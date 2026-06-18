Ціни на нафту падають, долар стабільний на тлі угоди між США й Іраном

Ціни на нафту знизилися 18 червня у той час, як інвестори аналізували проміжну мирну угоду між США й Іраном, яка може зменшити ризики для світових поставок енергоносіїв; тоді як курс долара щодо основних валют практично не змінився.

Ціна на американську нафту впала на 1,25 відсотка до 75,83 долара за барель, а нафта марки Brent подешевшала на 1,4 відсотка до 78,41 долара, продовжуючи зниження після того, як президент США Дональд Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали угоду, спрямовану на припинення багатомісячного конфлікту на Близькому Сході.

Нещодавнє падіння цін на нафту зменшило побоювання щодо уповільнення світової економіки, особливо в країнах-імпортерах енергоресурсів.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що ринок нафти може перейти до значного профіциту пропозиції до 2027 року після відкриття Ормузької протоки.

Тим часом валютні ринки були стабільнішими.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти відносно кошика основних валют, знизився на 0,03 відсотка до 100,32. Євро зріс на 0,1 відсотка до 1,1511 долара, тоді як долар трохи зріс відносно японської єни до 160,65, що близько до найвищого рівня з липня 2024 року.

Підписаний США й Іраном меморандум із 14 пунктів, який є лише тимчасовою угодою, передбачає припинення бойових дій на всіх фронтах, включаючи Ліван, відкриття Ормузької протоки для комерційного судноплавства і припинення військово-морської блокади США щодо Ірану – повідомили 17 червня журналістам посадовці США.

Після підписання обидві сторони зобов’язуються домовитися про остаточне врегулювання протягом 60 днів, яке включає обмеження ядерної програми Ірану і скасування санкцій США щодо Ісламської республіки, заявили американські чиновники.