Палата представників США підтримала резолюцію щодо обмеження військових повноважень Трампа

Палата представників США, більшість в якій мають республіканці, схвалила резолюцію, спрямовану на те, щоб змусити президента Дональда Трампа отримати дозвіл від Конгресу на продовження війни в Ірані.

3 червня Палата представників проголосувала 215 голосами до 208 за цей захід, при цьому четверо республіканців приєдналися до всіх демократів у голосуванні «за» у той час, як державний секретар Марко Рубіо наполягав на тому, що операції США проти Тегерана завершилися.

Резолюція, внесена представником від Нью-Йорка Грегорі Міксом, зобов’язує Трампа вивести збройні сили США з бойових дій проти Ірану, якщо Конгрес офіційно не оголосить війну або не дозволить застосування військової сили.

Документ тепер прямує до Сенату, де законодавці розглядають окрему резолюцію про військові повноваження. Навіть якщо його схвалять обидві палати, очікується, що Трамп оскаржить спроби обмежити його повноваження, а саме голосування Палати представників значною мірою розглядається як символічне, оскільки документ не має сили закону.

У заяві після голосування Мікс стверджував, що військова кампанія не досягла заявлених цілей і натомість зашкодила дипломатичним зусиллям, спрямованим на вирішення суперечок щодо ядерної програми Ірану.

Лідери демократів у Палаті представників повторили ці занепокоєння, стверджуючи, що конфлікт суперечить передвиборчим обіцянкам Трампа уникнути іноземних війн і зменшити витрати для американських родин.

Однак лідери республіканців стверджували, що військова кампанія не є війною, яка потребує схвалення Конгресу, і попередили, що обмеження президентських повноважень може бути вигідним для керівництва Ірану.

За кілька годин до голосування в Палаті представників державний секретар США Марко Рубіо захищав дії адміністрації щодо Ірану під час свідчень перед Комітетом у закордонних справах Палати представників.

«Ми більше не завдаємо ударів всередині Ірану, щоб послабити їхні військові сили, тому що «Епічна лють» закінчилася», – сказав Рубіо, маючи на увазі військову кампанію США. Він додав, що Вашингтон досяг своїх цілей.

За словами Рубіо, дискусії між Вашингтоном і Тегераном залишаються зосередженими на рамках майбутніх переговорів. Він сказав, що Іран виявив більшу готовність обговорювати збагачення урану, ніж на попередніх переговорах, але ще не взяв на себе зобов’язань, які б задовольняли вимоги США.

Адміністрація президента США стверджує, що конфлікт фактично припинився після досягнутого на початку квітня припинення вогню. Білий дім також розкритикував резолюцію Палати представників, назвавши її неконституційною спробою обмежити виконавчу владу, заявивши, що наразі немає активних бойових дій, з яких необхідно вивести американські війська.