Сенат США просунувся в ухваленні резолюції щодо обмеження військових повноважень Трампа

Сенат США 19 травня проголосував за просування резолюції, спрямованої на обмеження військових повноважень президента США Дональда Трампа в Ірані, якщо він не отримає дозволу Конгресу.

Це була восьма спроба демократів у Сенаті проштовхнути цю резолюцію і вона досягла успіху, оскільки четверо республіканців вирішили підтримати її, а інші не голосували. Результатом процедурного голосування стало схвалення 50 головами проти 47.

Голосування відбулося на тлі неодноразових заяв Трампа 18 і 19 травня про те, що він серйозно розглядає можливість подальших ударів по Ірану.

Резолюція все ще потребуватиме схвалення на подальших голосуваннях у Сенаті й Палаті представників США, і навіть тоді вона може бути ветована президентом.

Білл Кессіді, один із чотирьох сенаторів-республіканців, що підтримав резолюцію, спрямовану на посилення контролю Конгресу над військовими діями США проти Ірану, пояснив, чому він проголосував за цей крок.

«Хоча я підтримую зусилля адміністрації щодо демонтажу ядерної програми Ірану, Білий дім і Пентагон залишили Конгрес у невіданні щодо операції «Епічний гнів». У Луїзіані я чув людей, включно з прихильниками президента Трампа, які стурбовані цією війною. Доки адміністрація не надасть ясності, жодне схвалення чи продовження з боку Конгресу не можна виправдати», – написав він у соцмережі X.

Сенатор від Луїзіани голосував проти подібних заходів у минулому, але змінив свою позицію після програшу праймеріз Республіканської партії у своєму штаті без підтримки Трампа.

Ціль резолюції полягає в запобіганні наказу Трампа про подальші удари, відповідно до Закону про військові повноваження 1973 року.

У цьому законодавстві зазначено, що президентам потрібен дозвіл Конгресу США для відправлення збройних сил у бойові дії на понад 60 днів.

Прихильники резолюції стверджують, що такий термін минув, оскільки американські й ізраїльські авіаудари по Ірану були вперше завдані 28 лютого.

Адміністрація Трампа стверджує, що бойові дії вже припинилися завдяки припиненню вогню, яке діє з 8 квітня.