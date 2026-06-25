Трамп заявив, що Іран йде на «багато поступок» і погоджується на всі його вимоги

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах з Іраном. Приймаючи генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Білому домі 24 червня, Трамп заявив журналістам, що переговори з Іраном просуваються швидкими темпами, стверджуючи, що «Іран йде на багато поступок, і ми перемагаємо з великим відривом».

Трамп також повторив, що будь-які спроби Ірану запровадити збори або мита для суден, що проходять через Ормузьку протоку, будуть неприйнятними.

У той час, як іранські чиновники відмовляють США в доступі до своїх пошкоджених ядерних об’єктів, Трамп наполягає, що Тегеран погодився на нагляд, зокрема спільні інспекції США і Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ). «Вони погоджуються на все, чого я хочу, і вони мусять; інакше ми повернемося і зробимо все необхідне», – попередив Трамп, виступаючи перед журналістами 24 червня у Вашингтоні.

Трамп використав зустріч із Рютте, щоб повторити своє обурення щодо членів НАТО, які виступали проти конфлікту або дистанціювалися від нього, заявивши генеральному секретарю, що багато союзників «розчарували його» щодо Ірану.

Хоча Рютте захищав європейську співпрацю, наголошуючи на життєво важливій логістичній підтримці й доступі до повітряного простору, Трамп додав, що він би не поїхав на зустріч НАТО в Анкарі 7-8 липня, якби не президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, який її прийматиме.

На даний час Вашингтон і Тегеран ведуть переговори щодо мирної угоди на тлі припинення вогню.