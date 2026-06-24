В Ірані заявляють про відсутність планів щодо інспекцій МАГАТЕ на його ядерних об’єктах

В Ірані наразі «немає плану» щодо інспекцій Міжнародного агентства з атомної енергії на ядерних об’єктах – про це заявив заступник міністра закордонних справ країни Казем Гарібабаді 24 червня.

За його словами, Тегеран обговорюватиме питання, пов’язані з ядерними об’єктами країни та збагаченим ядерним матеріалом, лише в рамках остаточної угоди зі Сполученими Штатами.

«Немає плану доступу до атакованих об’єктів чи ядерних матеріалів», – заявив дипломат.

Він також стверджує, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі просив про зустріч з іранськими чиновниками у Швейцарії, але його запит був відхилений.

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«Ці обговорення будуть переглянуті та визначені виключно в рамках остаточної угоди», – написав Гарібабаді на своїй сторінці в X.

Заступник голови МЗС додав, що це також залежатиме від того, чи продемонструє Вашингтон «практичні кроки» для скасування санкцій проти Тегерана.

Коментар Гарібабаді пролунав після того, як Ґроссі оголосив про плани інспекторів агентства ООН відвідати іранські об’єкти збагачення ядерного урану, пошкоджені під час ізраїльсько-іранської війни минулого року. Президент США Дональд Трамп також заявив, що агентство відвідає Іран «у відповідний час».

Від початку 12-денної війни між Ізраїлем і Іраном минулого року Тегеран заблокував доступ агентства ООН до своїх ядерних збагачувальних об’єктів.

Інспекції МАГАТЕ є важливими для виконання угоди, підписаної Вашингтоном і Тегераном 15 червня, яка вимагає від Ірану скоротити рівень збагачення своїх запасів урану.