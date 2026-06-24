Ґроссі: інспектори МАГАТЕ відвідають ядерні об’єкти Ірану

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі 24 червня оголосив, що інспектори МАГАТЕ відвідають об’єкти збагачення урану в Ірані.

«Я можу зрозуміти політичні заяви, вони є частиною реальності, але головне, про що я хотів би нагадати вам і на що звернути вашу увагу, це те, що існує Меморандум про взаєморозуміння, підписаний обома президентами (Ірану і Сполучених Штатів – ред.)», – сказав Ґроссі на пресконференції на атомній електростанції у Фукусімі, Японія.

Він додав, що в меморандумі «чітко зазначено, що ядерна діяльність, яка буде здійснюватися стосовно об’єктів з ядерними матеріалами, буде контролюватися МАГАТЕ».

«Очевидно, що для цього нам доведеться провести інспекцію. Чи станеться це післязавтра, чи через тиждень, чи через 10 днів, це важливо, але не критично. Це станеться», – сказав Ґроссі.

Днем раніше президент США Дональд Трамп заявив, що інспектори МАГАТЕ вирушать до Ірану «у відповідний час» для інспекції пошкоджених ядерних об’єктів.

У відповідь на заяви про відсутність планів щодо повернення ядерних інспекторів до Ірану, він сказав, що іранські чиновники «помиляються», і що Вашингтон домовився з Тегераном про проведення «100-відсоткових інспекцій».

На запитання про те, коли розпочнуться інспекції, Трамп відповів: «Немає поспіху, але вони будуть на місці у відповідний час».

Коментарі Ґроссі є одними з найчіткіших заяв МАГАТЕ щодо ядерної діяльності Ірану. Агентство відігравало ключову роль у визначенні статусу ядерних арсеналів Тегерана.

Від початку 12-денної війни між Ізраїлем і Іраном минулого року Тегеран заблокував доступ агентства ООН до своїх ядерних збагачувальних об’єктів.

Інспекції МАГАТЕ є важливими для виконання угоди, підписаної Вашингтоном і Тегераном минулого тижня, яка вимагає від Ірану скоротити рівень збагачення своїх запасів урану.