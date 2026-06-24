Рубіо: США «повністю скоординовані» з союзниками з Перської затоки у переговорах щодо Ірану

Державний секретар США Марко Рубіо намагався запевнити союзників у Перській затоці, що Вашингтон і надалі залишатиметься «повністю скоординовані» з регіональними партнерами, поки тривають технічні переговори щодо меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном, спрямованого на припинення конфлікту на Близькому Сході.

Виступаючи 24 червня в Кувейті під час поїздки по країнах Перської затоки, Рубіо наголосив, що Сполучені Штати «не збираються робити нічого, що підривало б безпеку наших союзників», у міру просування переговорів.

Рубіо зазначив, що технічні переговорники відновлять переговори пізніше цього місяця, ймовірно у Швейцарії, щоб опрацювати деталі реалізації угоди.

«Якщо Іран хоче укласти хорошу та реальну угоду, Сполучені Штати готові до цього», – сказав він, водночас попередивши, що президент Дональд Трамп все ще має «варіанти дій», якщо дипломатичні зусилля зазнають невдачі.

Його поїздка до Об’єднаних Арабських Еміратів, Кувейту та Бахрейну відбувається на тлі занепокоєння деяких урядів країн Перської затоки щодо того, що запропонована угода є надто поступливою щодо Тегерана.

Меморандум, який є першою подібною угодою, підписаною президентами США та Ірану з часів Ісламської революції 1979 року, передбачає створення фонду у розмірі 300 млрд доларів для післявоєнної відбудови Ірану та пом’якшення деяких санкцій.