«Невизначеності буде більше»: експерти про перевірку ядерної програми Ірану

На тлі триваючих суперечок між Вашингтоном і Тегераном щодо того, чи зможуть міжнародні інспектори перевірити виконання Іраном своїх зобов’язань у сфері нерозповсюдження ядерної зброї, колишні посадовці заявили Радіо Свобода, що успіх перевірок залежатиме від їхнього масштабу, обсягу та рівня доступу.

Подробиці щодо цього ще не визначені, хоча генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Ґроссі заявив, що організація «найближчим часом працюватиме над деталями – датами, процедурами та місцями».

Втім, за словами експертів, це не означає, що в агентства ще немає чіткого плану майбутніх інспекцій.

«Дуже ймовірно, що вони вже мають план того, що робитимуть повернення: які пріоритети, куди захочуть потрапити в першу, другу, третю чергу», – сказала Радіо Свобода колишня переговірниця МАГАТЕ з питань Ірану Лора Роквуд.

« Головне – з'ясувати, де саме перебуває збагачений уран … Я готова поставити на те, що у них вже є готовий план дій на день, коли зможуть повернутися», – додала Роквуд, яка брала участь у переговорах високого рівня щодо Ірану протягом 28-річної кар'єри в МАГАТЕ до виходу на пенсію у 2013 році.

Розбавлення урану

Хоча президент США Дональд Трамп заявив, що Іран погодився на найвищий рівень ядерних інспекцій, а сам Іран стверджує, що не планує допускати інспекторів, пункт 8 американсько-іранського меморандуму про взаєморозуміння передбачає, що сторони погодилися на «мінімальну методологію», відповідно до якої запаси високозбагаченого урану в Ірані будуть «розбавлятися на місці під наглядом МАГАТЕ» .

Втім, деталі цього процесу також можуть стати предметом суперечок.

«Якщо інспектори МАГАТЕ зможуть виміряти й охарактеризувати як високозбагачений, так і низькозбагачений матеріал до початку процесу розбавлення, то проста арифметика дасть досить точне уявлення про кінцевий продукт. Потім вони захочуть провести повторні вимірювання, щоб підтвердити результат, і опечатати цей матеріал для подальшого контролю», – сказав Радіо Свобода Меттью Шарп, який у 2021–2022 роках обіймав посаду директора з питань іранської ядерної програми в Раді національної безпеки США.

« Якщо ж Іран самостійно проведе розбавлення, а вже потім передасть отриманий матеріал інспекторам, буде значно важче встановити, скільки високозбагаченого урану він мав спочатку , що може створити невизначеність щодо того, чи справді весь 60-відсотково збагачений та інший матеріал був розбавлений, чи частина залишилася поза нашим контролем», – додав Шарп, який нині є старшим науковим співробітником із ядерних питань у Центрі міжнародних досліджень Массачусетського технологічного інституту.

Наразі місцезнаходження приблизно 450 кілограмів високозбагаченого урану Ірану залишається невідомим. Після американських та ізраїльських авіаударів він може перебувати під завалами в бункері під горою або ж іранська влада могла перемістити частину чи весь запас в інше місце, щоб приховати його.

Однак навіть якщо цей матеріал вдасться знайти й успішно розбавити, наступним завданням стане недопущення того, щоб Іран згодом знову підвищив рівень його збагачення.

Контроль за збагаченням урану

У меморандумі про взаєморозуміння зазначено, що сторони погодилися «обговорити питання збагачення урану та інші взаємно узгоджені питання, пов'язані з ядерними потребами Ісламської Республіки Іран, на основі рамкової угоди, яка буде погоджена в остаточній домовленості».

Експерти заявили Радіо Свобода, що перевірка виконання цих домовленостей обов'язково має передбачати роль МАГАТЕ.

« Будь-яке припинення збагачення урану матиме відносно мало значення, якщо його неможливо буде перевірити і якщо МАГАТЕ не матиме доступу, щоб переконатися, що в інших частинах країни не ведеться прихована діяльність зі збагачення урану», – сказала Радіо Свобода директорка з питань нерозповсюдження зброї Асоціації з контролю над озброєннями Келсі Девенпорт.

«Рівень доступу, надання інформації Міжнародному агентству з атомної енергії, а також те, як швидко Іран має виконати вимоги МАГАТЕ щодо доступу – усе це буде надзвичайно важливим», – сказала вона Радіо Свобода.

«Коли рівень збагачення буде знижений до менш ніж 5 відсотків, цей матеріал стане значно безпечніше вивезти з країни. Його можна було б зберігати під контролем міжнародного банку ядерного палива в Казахстані», – додала Девенпорт.

Ідея вивезення розбавленого урану з Ірану, схоже, користується підтримкою американських посадовців. Під час нещодавнього закритого брифінгу для журналістів один із американських чиновників заявив, що розбавлення урану на території Ірану є «мінімальною вимогою», однак «ми прагнутимемо досягти більшого» .

Високопоставлений американський посадовець заявив, що Вашингтон значною мірою покладатиметься на ядерний наглядовий орган ООН та американські технічні групи для проведення перевірок. «Ми не покладаємося на довіру», – наголосив посадовець.

Раніше МАГАТЕ вже перевіряло виконання Іраном його зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, який країна ратифікувала у 1970 році, а також за Спільним всеосяжним планом дій (JCPOA) 2015 року.

Уроки минулого

Експерти кажуть, що з попереднього досвіду було винесено чимало уроків.

Зокрема, вони наголошують на важливості Додаткового протоколу МАГАТЕ, який надає інспекторам ширші можливості для перевірок.

Роквуд, яка нині є старшою науковою співробітницею Віденського центру з питань роззброєння та нерозповсюдження, була головною авторкою цього протоколу.

«Згідно з додатковим протоколом, замість того, щоб обмежуватися лише ядерними матеріалами та ядерними об’єктами, ми маємо доступ до інформації та місць, що стосуються всього ядерного паливного циклу, зокрема й виробництва центрифуг», – сказала вона.

«Тож якщо ви приблизно знаєте, скільки центрифуг країна здатна виготовити, ви хочете знати, де вони перебувають, і ми можемо вимагати такого доступу відповідно до Додаткового протоколу».

Іран підписав Додатковий протокол у 2003 році, однак досі не надіслав офіційного листа до МАГАТЕ, який би ввів його в дію.

Тегеран тимчасово застосовував положення протоколу у 2003–2006 роках, а також протягом певного періоду після укладення Спільного всеосяжного плану дій. Водночас, як зазначає Роквуд, «було чимало ознак того, що Іран не дотримувався своїх зобов'язань».

За її словами, цього можна очікувати й надалі – хоча тепер ситуація стане ще складнішою.

Після американських та ізраїльських ударів по іранських ядерних об'єктах у червні минулого року Іран припинив надавати МАГАТЕ доступ до уражених об'єктів.

Це порушило те, що Роквуд називає «безперервністю знань». Іншими словами, МАГАТЕ втратило чітке уявлення про те, якими матеріалами володіє Іран і де вони перебувають. Крім того, масштаби руйнувань залишаються незрозумілими, що може ускладнити доступ інспекторів, а на території об'єктів також можуть залишатися нерозірвані боєприпаси.