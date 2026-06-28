Іран повністю контролює Ормузьку протоку на наступний місяць – голова МЗС

Тегеран відновив повний контроль над судноплавством в Ормузькій протоці на наступні 30 днів – про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі під час пресконференції в Багдаді.

Він застеріг від будь-яких спроб обійти затверджені Іраном маршрути, заявивши, що водний шлях буде «знову повністю передано під іранське управління».

«Будь-яке втручання або спроба створити паралельні структури ще більше ускладнить ситуацію, створить додаткову напруженість і затримає повторне відкриття цього стратегічно важливого водного шляху», – сказав голова МЗС, повторивши твердження, що відповідальність за протоку лежить виключно на Ірані.

За словами дипломата, Іран проведе переговори з Оманом про те, як діяти відповідно до міжнародного права та в координації з сусідніми державами. Втім, аналітики попереджають, що питання потенційних зборів через транзит протокою може стати каменем спотикання.





Аракчі також закликав до створення регіональної системи безпеки за участі держав Перської затоки, Ірану та Іраку, без присутності або втручання країн з-поза меж регіону. Він привітав пропозицію Іраку провести регіональну зустріч.

Коментарі іранського представника пролунали на тлі ймовірного послаблення перемир’я між Іраном та Сполученими Штатами на початку 28 червня. Обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні тимчасової угоди, спрямованої на припинення місяців бойових дій.

Напередодні Іран завдав ударів по території Бахрейну й Кувейту. Інші країни регіону – Саудівська Аравія, Катар та Йорданія – засудили удари, назвавши їх порушеннями міжнародного права та загрозами регіональній стабільності.

У заяві, опублікованій іранськими державними медіа, Корпус вартових ісламської революції заявив, що мішенями ударів були військові об’єкти Сполучених Штатів у Бахрейні та Кувейті, в тому числі пов’язані з П’ятим флотом США.

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У коментарі Reuters американський посадовець підтвердив напади на американські об’єкти, але зазначив, що даних про жертви чи значні пошкодження немає. Чиновник додав, що ситуація залишається під контролем.

Нічна ескалація відбулася після ударів США по іранських військових об’єктах кількома годинами раніше, які, за словами Вашингтона, були завдані у відповідь на іранські атаки на комерційне судноплавство в Ормузькій протоці – критично важливому світовому енергетичному коридорі.

Обмін ударами стався через кілька днів після набуття чинності рамковою угодою між Тегераном та Вашингтоном, яка послабила напругу після місяців конфлікту, спричиненого ударами США та Ізраїлю по Ірану.

Іран і США мають намір відновити технічні переговори у Швейцарії після підписання меморандуму про взаєморозуміння, спрямованого на припинення війни в Ірані та на всьому Близькому Сході, включаючи Ліван.