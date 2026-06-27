«Хезболла» відхиляє угоду між Ізраїлем та Ліваном

Лідер «Хезболли» Наїм Касем відхилив угоду про безпеку між Ліваном та Ізраїлем, укладену за посередництва США, через день після її підписання, оголосивши угоду «недійсною» та звинувативши ліванський уряд у здачі суверенітету країни.

У заяві від 27 червня Касем назвав угоду «принизливою, ганебною та здачею суверенітету». Він звинуватив уряд у «легітимізації продовження (ізраїльської) окупації», заявивши, що уряд перетнув «всі червоні лінії».

Підтримувана Іраном «Хезболла», бойова група та політична партія, яка контролює значну частину південного Лівану, вважається терористичною організацією Сполученими Штатами, тоді як Європейський Союз вніс до чорного списку її збройне крило, але не її політичне відділення.

Також 27 червня державне інформаційне агентство Лівану повідомило про удар ізраїльського безпілотника поблизу Набатії аль-Фаука на півдні Лівану. Ізраїльські військові заявили, що цільовою стороною була особа, яка становила загрозу для їхніх сил.

Читайте також: Рубіо в Бахрейні розкритикував фінансування Іраном збройних формувань в регіоні

Угода, підписана у Вашингтоні 26 червня після п’яти раундів переговорів, передбачає поетапне виведення сил Ізраїлю з частин південного Лівану разом з розгортанням ліванської армії. Вона також визначає процес перевіреного роззброєння «Хезболли», дозволяючи ізраїльським силам тимчасово залишатися в розширеній буферній зоні.

Останній конфлікт спалахнув у березні після того, як «Хезболла» завдала ракетних обстрілів Ізраїлю після вбивства верховного лідера Ірану в результаті американо-ізраїльських ударів. Ізраїль відповів авіаударами та наземним наступом на півдні Лівану, де його сили продовжують утримувати територію.