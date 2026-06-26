Ізраїль і Ліван підписали рамкову угоду за посередництва США

Представники Ізраїлю та Лівану підписали у Вашингтоні 26 червня рамкову угоду про припинення вогню та шляхи до досягнення миру. Угоди досягнуто за посередництва Сполучених Штатів після кількох днів переговорів.

Державний секретар США Марко Рубіо на церемонії підписання зазначив, що угода має створити основу для «міцного миру та безпеки» в регіоні. Документ підписали посли Лівану та Ізраїлю в США Нада Хамаде та Єхієль Лейтер. Офіційно її деталі не уточнюються.

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За даними медіа, зокрема, американського Axios та ізраїльського The Times of Israel, угода передбачає часткове виведення ізраїльських військ з так званої буферної зони на півдні Лівану. Вона утворилася в ході боїв навесні цього року, які ізраїльські військові вели проти ліванського шиїтського угруповання «Хезболла» визнаного в США та Ізраїлі терористичним.

Повідомляється, що Ізраїль залишить дві ділянки буферної зони, які, як передбачається, займуть ліванські військові. При цьому в більшій частині буферної зони залишаться ізраїльські військові, принаймні, на найближчий час.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські військові збережуть «зону безпеки» на півдні Лівану доти, доки загрозу з боку «Хезболли» не буде усунено, тобто угруповання не буде роззброєно.

Переговори між представниками Лівану та Ізраїлю велися з квітня за посередництва США, раніше сторони кілька разів домовлялися про припинення вогню.

Водночас представник угруповання «Хезболла» заявив телеканалу «Аль-Маядін», що воно не визнає угоди і не буде її дотримуватися, передає агентство Reuters. Організація діє автономно від ліванської влади, вважаючи себе частиною так званої «осі опору», що координується Іраном.

Іран на мирних переговорах зі США наполягав на припиненні вогню в Лівані і, крім іншого, на виведенні ізраїльських військ із країни, заявляючи про це як умову угоди. Іран, втім, підписав минулого тижня меморандум про взаєморозуміння зі США, попри невиконання цієї вимоги. Ізраїль, зі свого боку, заявляє, що діятиме на користь своєї безпеки без огляду на домовленості США з Іраном. Така позиція призвела до низки різких заяв представників адміністрації США щодо дій Ізраїлю в Лівані.