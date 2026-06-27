Іран звинувачує США у порушенні мирної угоди та заявляє про удари у відповідь

Іран звинуватив Сполучені Штати у порушенні мирної угоди, яка поклала край їхньому нещодавньому конфлікту, після того, як американські війська завдали ударів по іранських військових цілях.



Міністерство закордонних справ Ірану 27 червня заявило, що напади на об’єкти прибережного спостереження були «відвертим порушенням» нещодавнього меморандуму про взаєморозуміння між двома країнами, а також Статуту ООН.



Американські військові заявили, що 26 червня завдали ударів по іранських місцях зберігання ракет та безпілотників, а також по прибережних радіолокаційних установках у відповідь на іранську атаку на вантажне судно, що проходило Ормузькою протокою.



Тегеран заявив, що у відповідь завдав удару по цілях, пов’язаних з американськими військами, але не назвав цілей чи їх місце перебування.

Напередодні президент США Дональд Трамп звинуватив Іран в атаці суден, що перетинали Ормузьку протоку.

Свобода судноплавства через протоку стала одним із центральних питань у зусиллях щодо забезпечення угоди між Сполученими Штатами та Іраном після того, як Тегеран фактично закрив водний шлях після американо-ізраїльських авіаударів на початку цього року.



