Бахрейн і Кувейт зазнали ударів Ірану після взаємних звинувачень Тегерана й США в порушенні угоди

Країни Перської затоки Бахрейн і Кувейт повідомили про іранські удари по своїй території 28 червня, після того, як Іран і Сполучені Штати обмінялися звинуваченнями в порушенні мирних домовленостей.

За твердженням збройних сил Бахрейну, вони «перехопили й знищили кілька снарядів, використаних у цих підступних іранських атаках», і перебувають у стані максимальної готовності.

Згодом Бахрейн повідомив про пошкодження житлового будинку, загиблих не було.

Міністерство закордонних справ країни назвало удару «небезпечною ескалацією» і поклало на Іран всю відповідальність за підрив зусиль із вирішення конфлікту.





МЗС Кувейту «в найрішучіший спосіб засудило повторення жахливої агресії Ірану», назвавши удари порушенням власного суверенітету.

Тим часом іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) заявив про атаку на військові об’єкти Сполучених Штатів у Бахрейні та Кувейті, стверджуючи, що інфраструктура на обох базах була знищена.

Своєю чергою, Центральне командування США (CENTCOM) звітувало про нові удари у ніч на 28 червня по «місцях зберігання іранських ракет та безпілотників, а також по прибережних радарах». Військові назвали це відповіддю на атаку іранського безпілотника на комерційне судно в Ормузькій протоці.

Таким чином, американські війська другу ніч поспіль завдавали ударів по цілях в Ірані у відповідь на «агресію» Тегерана проти комерційного судноплавства. Військові також заявляли про удари по іранських цілях попередньої ночі.

Погрози Трампа і КВІР

Президент США Дональд Трамп, коментуючи удари, погрожував знищити Ісламську республіку:

«Може настати момент, коли ми більше не зможемо бути розсудливими та будемо змушені військовими силами завершити роботу, яку дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран більше не існуватиме!»

Вночі проти 28 червня КВІР заявив, що о 2-3 годині ночі випустив ракети й безпілотники по об’єктах, пов’язаних зі США, у ході ударів у відповідь.

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У своїй заяві Корпус заявив, що його сили «знищили вісім важливих військових об’єктів США на базі Алі ас-Салем у Кувейті та на військово-морській базі П’ятого флоту в Порт-Салмані в Бахрейні».

Ці повідомлення не вдалося незалежно перевірити.

«Будь-яка ворожа агресія, незалежно від приводу, навіть проти незначних цілей... матиме нищівну відповідь», – додали в КВІР.

Військова гілка влади Ірану також погрожувала, що будь-які порушення угоди про припинення вогню «повністю зупинять усі поточні дипломатичні процеси».

Попередні удари

Напередодні CENTCOM заявляв про удари по інфраструктурі спостереження Ірану нібито у відповідь на удар по теплоходу Kiku під прапором Панами поблизу Ормузької протоки.

Іранські медіа повідомляли, що вибухи було чути в південному прибережному регіоні Сірік, який протягом останніх тижнів неодноразово зазнавав ударів американських військ.

Іран 27 червня звинуватив США в порушенні мирної угоди, яка поклала край їхньому нещодавньому конфлікту, після того, як американські війська 26 червня завдали ударів по іранських військових цілях.

Високопоставлений чиновник США повідомив Радіо Свобода, що під час місії 26 червня шість американських літаків завдали ударів по чотирьох цілях в Ірані, в тому числі по радіолокаційних установках та сховищу ракет і безпілотників у прибережному районі Сіріка.

Обмін ударами стався через кілька днів після набрання чинності рамкової угоди між Тегераном та Вашингтоном, яка послабила напругу після місяців конфлікту, спричиненого ударами США та Ізраїлю по Ірану.

Іран і США мають намір відновити технічні переговори у Швейцарії після підписання меморандуму про взаєморозуміння, спрямованого на припинення війни в Ірані та на всьому Близькому Сході, включаючи Ліван.