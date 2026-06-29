Іран і США домовилися припинити взаємні атаки й продовжити переговори – медіа

Сполучені Штати та Іран домовилися припинити взаємні удари та знову зустрітися для переговорів – цього разу, ймовірно, в Катарі, а також дозволити судноплавству безпечно проходити через Ормузьку протоку, повідомляє низка міжнародних медіа.

Домовленості досягли навіть після того, як Тегеран заявив про скасування засідання, запланованого на 28 червня.

«Технічні переговори планують продовжити з усіх питань (меморандуму про взаєморозуміння – ред.). Обидві сторони поки що зупинять вогонь, і судна можуть вільно пересуватися», – цитує агентство Reuters слова американського чиновника.

Видання Axios, також посилаючись на високопосадовця США, повідомив, що обидві сторони планують зустрітися 30 червня в Катарі.

«Ми вирішили припинити всю кінетичну активність», – цитує Axios свого співрозмовника, використовуючи термін, який зазвичай стосується авіаударів та інших видів атак.

Німецьке інформаційне агентство dpa передає подібні, але менш конкретні коментарі, також посилаючись на високопосадовця адміністрації США, який сказав, що Вашингтон очікує подальших переговорів найближчими днями. Місце проведення не повідомляється.

«Нічого не скасовано», – сказав чиновник dpa.

CNN, The New York Times, ABC та інші також повідомили про заяви американських чиновників.

Ці повідомлення не вдалося офіційно підтвердити. Білий дім наразі відповів на запити про коментар. Тегеран не прокоментував ситуацію, і його позиція щодо продовження переговорів невідома.

Це сталося після того, як Іран, посилаючись на атаки США та, за його словами, порушення нещодавно узгодженого меморандуму про взаєморозуміння (MoU), відмовився зустрічатися 28 червня.

«Наприклад, однією з причин є перевірка, чи маємо ми доступ до розморожених коштів. Якщо доступу немає, то ця умова не виконана», – сказав Мехді Фазаїлі з офісу верховного лідера Ірану.

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Подальші деталі наразі невідомі.

Спочатку зустріч була запланована на 30 червня у Швейцарії для обговорення ядерної програми Ірану, але Axios повідомила, що остання ескалація атак з обох сторін призвела до перенесення сесій до Катару, і тепер вони будуть зосереджені на Ормузькій протоці.

Іран, який претендує на контроль над цим важливим водним шляхом, обстрілював комерційні судна в протоці, що спонукало американські війська завдавати ударів по іранських прибережних радарах та військових об’єктах.

Під час попередніх переговорів Вашингтон і Тегеран домовилися про створення «гарячої лінії» між американськими військовими та жорстким іранським Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) для координації руху суден та інших питань. Водночас, як повідомляє Axios, лінія не працювала станом на 27 червня.

24 червня державний секретар США Марко Рубіо припускав, що подальші переговори на технічному рівні можливі 29 або 30 червня і що вони, ймовірно, відбудуться у Швейцарії. Катар і Пакистан виступають посередниками між Вашингтоном і Тегераном у поточному раунді переговорів.