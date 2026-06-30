Переговорів зі США не буде, доки не закінчаться бойові дії в Лівані – іранський чиновник

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакаї заявив 30 червня, що Тегеран не буде готовий до переговорів щодо припинення війни зі США й Ізраїлем, яка триває вже п’ятий місяць, доки не будуть виконані певні критерії.

За його словами, переговори залежать від «виконання Сполученими Штатами положень меморандуму про взаєморозуміння», зокрема щодо конфлікту в Лівані.

«Ми повинні оцінити поточний процес найближчими днями і на основі цього вирішити, як і коли розпочати переговори щодо остаточної угоди», – сказав Бакаї на пресконференції.

Він послався на перший пункт меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між Іраном і США 17 червня, й оголосив, що «головним критерієм» для Тегерану є те, щоб Вашингтон «змусив» Ізраїль припинити свої атаки на Ліван.

Раніше Міністерство закордонних справ Катару заявило, що найближчими днями в Досі не заплановано жодної зустрічі високого рівня між американськими й іранськими посадовцями, незважаючи на майбутній візит посланців США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера.



Ці коментарі прозвучали після того, як Білий дім оголосив, що Віткофф та Кушнер вирушать до Катару для зустрічей високого рівня, а також після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «запросив зустріч», яка відбудеться в Досі 30 червня. Іран заявив, що найближчими днями не заплановано жодних переговорів зі Сполученими Штатами. Речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Бакаї заявив, що іранська технічна група відвідає столицю Катару, Доху, цього тижня, але це не має жодного стосунку до візиту американських чиновників до арабської країни.



Суперечливі заяви з’явилися після того, як Сполучені Штати та Іран обмінялися взаємними ударами минулими вихідними, що ще більше посилило крихке припинення вогню і поставило під сумнів зусилля щодо відновлення переговорів.

Президент США Дональд Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали меморандум про взаєморозуміння із 14 пунктів, який дає сторонам 60 днів для переговорів щодо остаточної угоди, спрямованої на припинення війни.

Катар разом із Пакистаном виступає посередником між Вашингтоном і Тегераном у поточному раунді переговорів.