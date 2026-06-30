Катар заявляє, що в Досі не заплановано жодних переговорів високого рівня між США та Іраном

Міністерство закордонних справ Катару заявило, що найближчими днями в Досі не заплановано жодної зустрічі високого рівня між американськими та іранськими посадовцями, незважаючи на майбутній візит посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.



«Наскільки мені відомо, найближчими днями прямих зустрічей між двома сторонами не заплановано», – заявив журналістам 30 червня речник МЗС Катару Маджед Аль Ансарі.



Він сказав, що американська делегація зустрінеться з катарськими посередниками, додавши: «Наскільки мені відомо, зустрічі високого рівня між двома сторонами не заплановано».



Ці коментарі прозвучали після того, як Білий дім оголосив, що Віткофф та Кушнер вирушать до Катару для зустрічей високого рівня, а також після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «запросив зустріч», яка відбудеться в Досі 30 червня.



Іран також заявив, що найближчими днями не заплановано жодних переговорів зі Сполученими Штатами.



Речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Бакай заявив, що іранська технічна група відвідає столицю Катару, Доху, цього тижня, але це не має жодного стосунку до візиту американських чиновників до арабської країни.



«Ми не проводитимемо жодних переговорів на жодному рівні з американською стороною найближчими днями, і той факт, що американські представники їдуть до Катару, не має нічого спільного з поїздкою іранської делегації», – заявив Бакай.



Суперечливі заяви з’явилися після того, як Сполучені Штати та Іран обмінялися взаємними ударами минулими вихідними, що ще більше посилило крихке припинення вогню та поставило під сумнів зусилля щодо відновлення переговорів.