Зеленський підтвердив повторне ураження центру космічного зв’язку в Московській області РФ

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українські військові вночі повторно уразили Центр космічного зв’язку «Дубна» у Московському регіоні.



«Сьогодні наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну повторно досягли центру космічного зв’язку «Дубна» у Московському регіоні. Це особливий обʼєкт супутникового зв’язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні», – написав він у телеграмі.

Президент зауважив, що від державного кордону до цього обʼєкта понад 500 кілометрів.

За даними Зеленського, Сили оборони України вже досягали чотирьох таких російських центрів – не тільки у Московському, але й у Владимирському регіонах.

Губернатор Московської області РФ Андрій Воробйов заявив про нібито відбиття атаки 60 безпілотників. За його словами, у місті Дубна внаслідок падіння уламків БПЛА було пошкоджено адміністративну будівлю. Про характер пошкоджень він не повідомив.

Також місцева влада заявила, що у підмосковному Єгор'євську після падіння безпілотника в Єгор’євську спалахнув приватний будинок – рятувальники з-під завалів витягли двох дорослих та двох дітей, шестимісячна дитина померла дорогою до лікарні.

Загалом Міноборони Росії відзвітувало, що за ніч було нібито знищено 419 українських дронів. На підльоті до Москви, за словами мера Сергія Собяніна, було збито 56 безпілотників – про наслідки атак він не повідомив. Понад 60 дронів знищили над Ростовською областю – за словами голови регіону Юрія Слюсаря, інформація про постраждалих та руйнування на землі не надходила.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ заявляв, що у ніч на 22 червня було завдано уражень по центру космічного зв’язку (ЦКС) «Дубна» в Московській області РФ.

За даними штабу, також, серед іншого, було влучання в апаратно-модульний комплекс 32-метрової антени MARK-IV, що використовується для супутникового зв’язку, а також у технічну будівлю поряд із цією антеною.

Російське держпідприємство «Космічний зв’язок» 22 червня агентству ТАСС заявило, що центр «Дубна» зазнав масової атаки безпілотників. Функціонування телевізійного мовлення та зв’язку, як стверджується, не порушено, персонал ЦКЗ не постраждав.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджує, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».