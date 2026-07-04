Генштаб ЗСУ: за добу на фронті відбулося майже 270 боїв, найбільше – на Костянтинівському напрямку

Протягом минулої доби на фронті відбулося 268 бойових зіткнень, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 93 авіаційні удари, скинувши 273 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10106 дронів-камікадзе та здійснив 3087 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 38 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше атак – 27 – війська РФ здійснили на Костянтинівському напрямку в районах населених пунктів Костянтинівка, Довга Балка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка.

Також на Слов’янському напрямку противник штурмував 26 разів в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районі Різниківки й Закітного.

На Покровському напрямку, який продовжує бути ділянкою інтенсивних боїв, українські захисники зупинили 22 російські штурми у районах населених пунктів Никанорівка, Новоолександрівка, Гришине, Родинське, Котлине, Удачне, Муравка та в бік населених пунктів Мирне, Новопавлівка, Іванівка, Шевченко, Сергіївка.



На Гуляйпільському напрямку війська РФ здійснили 18 атак, на Південно-Слобожанському – 17, а на Лиманському – 15.

Бойові дії також продовжуються на Північно-Слобожанському і Курському, Куп’янському, Краматорському, Олександрівському та Оріхівському напрямках.

На Придніпровському напрямку минулої доби противник наступальних дій не проводив.

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.

Днями в інтерв’ю ТСН головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що кількість основних напрямків, де російські військові ведуть активні наступальні дії, зменшилась із 13 до семи.

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Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії 29 червня вказав, що армія РФ активізувалася на Слов’янському напрямку: ділянка фронту, що тривалий час була серед найбільш стабільних, тепер у зведеннях Генштабу ЗСУ – серед лідерів за кількістю бойових зіткнень.

За даними проєкту DeepState, травень став першим місяцем із осені 2023 року, коли місячний приріст окупованих територій для армії РФ став від’ємним – агресор втратив більше, ніж захопив.



