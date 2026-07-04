ДСНС: число загиблих внаслідок удару РФ у Києві зросло до 31, ще 102 людини травмовані

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 4 липня.

За повідомленням, загалом на сьогодні в столиці України внаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина і 102 – травмовані.

«Сьогодні у ході робіт на 12-13-му поверхах розчищено близько 42 куб. м будівельного сміття. За допомогою автокрана XCMG QY75K, залученого від ГУ ДСНС України у Рівненській області, з цих же поверхів вилучено 24 уламки залізобетонних плит загальною вагою близько 53 тонн. Рештки тіл, виявлені під час проведення робіт, передані працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи», – йдеться в повідомленні.

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У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Раніше повідомляли, що внаслідок російської атаки на Київ загинули 30 людей, 92 людини постраждали.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

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За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.



