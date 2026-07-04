ДСНС: число загиблих внаслідок удару РФ у Києві зросло до 31, ще 102 людини травмовані

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій 4 липня.
За повідомленням, загалом на сьогодні в столиці України внаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина і 102 – травмовані.
«Сьогодні у ході робіт на 12-13-му поверхах розчищено близько 42 куб. м будівельного сміття. За допомогою автокрана XCMG QY75K, залученого від ГУ ДСНС України у Рівненській області, з цих же поверхів вилучено 24 уламки залізобетонних плит загальною вагою близько 53 тонн. Рештки тіл, виявлені під час проведення робіт, передані працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи», – йдеться в повідомленні.
У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.
Раніше повідомляли, що внаслідок російської атаки на Київ загинули 30 людей, 92 людини постраждали.
За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.
У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.
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