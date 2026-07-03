Атака РФ по Києву: рятувальники завершили пошукові роботи у зруйнованій дев’ятиповерхівці

У Дарницькому районі Києва завершені пошукові роботи у зруйнованій після атаки РФ дев’ятиповерхівці, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС зазначають, що тут з-під завалів було деблоковано 10 загиблих. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Ще за трьома адресами у Дарницькому районі тривають роботи з ліквідації наслідків масованої атаки – на місцях руйнувань житлових будинків триває розбір аварійних конструкцій та вивезення будівельного сміття, додають рятувальники.

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У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

За останніми даними, внаслідок російської атаки на Київ загинули 30 людей, 92 людини постраждали. 3 липня оголосили днем жалоби за жертвами російської атаки в Києві.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

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За даними президента Зеленського, також руйнувань зазнали станція швидкої допомоги, науковий інститут, готель, підприємства.

У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.