Зеленський: ракети для Patriot потрібні не на складах, а в дивізіонах в Україні

Ракети для комплексів Patriot залишаються пріоритетами для України, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 5 липня.

За його словами, дипломатичні зустрічі та переговори протягом найближчим тижнів будуть важливими для посилення протиповітряної оборони України.

«Звісно, ми розуміємо, що політичної волі Сполучених Штатів Америки точно вистачило б, щоб дефіцит «Петріотів» заповнити, але поки що недостатньо такої підтримки. Будемо всіма каналами переконувати», – заявив він.

Президент зазначив, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі».





Відтак, наголосив Зеленський, будь-яке зволікання з ракетами для української ППО, в тому числі для «Петріотів», призводить до втрати життів і спонукає Росію воювати далі:

«Світ має необхідну кількість і якість ППО – потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. І передусім це, звісно, рішення Америки, рішення сильних в Європі та у світі. Будь ласка, будьте активними у рішеннях і захищайте життя. Ракети для «Петріотів» не на складах зараз потрібні, а в дивізіонах «Петріотів», в Україні».

Раніше міністр оборони Польщі заявив, що польський уряд розкриє дані про військову допомогу Україні. Цьому передувала заява члена польського парламенту від правої партії «Конфедерація» Кшиштофа Босака, що Варшава нібито потай від Сейму передала Україні «дорогі та важкодоступні ракети-перехоплювачі для систем Patriot», закуплені для польської протиповітряної оборони.

Влада України неодноразово заявляла про потребу в системах Patriot і ракетах до них для відбиття російських ударів балістичними ракетами.