Голова Міноборони Польщі заявив, що уряд розсекретить дані про військову допомогу Україні

Уряд Польщі розкриє дані про військову допомогу Україні з 2022-го по 2026 рік, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 5 липня.

За його твердженням, він віддав відповідний наказ після консультацій із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Косіняк-Камиш нагадав, що передачу військової допомоги почав уряд під керівництвом партії «Право і справедливість», в якому Міноборони очолював Маріуш Блащак. Також про кожен пакет допомоги доповідали президенту Польщі Каролю Навроцькому, перед тим – його попереднику Анджею Дуді.

«Я також доручив Службі військової контррозвідки (SKW) розслідувати, хто навмисно намагався розкрити державну таємницю. Ми діємо в зоні бойових дій поблизу нашого кордону, і будь-які дії проти польських національних інтересів ставлять під загрозу безпеці польських жінок і чоловіків», – додав урядовець.

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Напередодні член польського парламенту від правої партії «Конфедерація» Кшиштоф Босак заявив, що уряд Польщі нібито потай від Сейму передав Україні «дорогі та важкодоступні ракети-перехоплювачі для систем Patriot». За твердженням Босака, ці ракети Польща закупила в Сполучених Штатів для розбудови власної системи протиповітряної оборони.

Влада України неодноразово заявляла про потребу в системах Patriot і ракетах до них для відбиття російських ударів балістичними ракетами.