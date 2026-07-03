Сибіга заявив, що запропонував «пакет антикризових кроків» Польщі на зустрічі з Сікорським

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що 3 липня провів зустріч із віцепремʼєр-міністром, міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у Варшаві, під час якої запропонував польській стороні «пакет антикризових кроків».

«Зокрема, ініціювати консультації між МЗС, зустріч істориків-фахівців періоду Другої світової війни, які брали участь в Польському-українському Конгресі істориків у травні, а також звернутися до релігійних лідерів обидвох країн для задіяння їхнього авторитету у двосторонньому діалозі», – написав Сибіга в соцмережі X, наголосивши, що Україна відкрита до «рівноправного і чесного діалогу».

За його словами, сторони відзначили, що за попередні півтора роки був досягнутий значний поступ у подоланні чутливих питань історичного минулого: розблоковані ексугмації, відновлена робота конгресу істориків. Україна продовжить видавати дозволи на проведення пошукових й ексгумаційних робіт, наголосив міністр.

Він також зазначив, що «ще раз підтвердив Радеку, що вибір українськими військовими найменування підрозділу не мав антипольського мотиву».

«Ми поважаємо чужу історію – і такого ж підходу щодо нашої історії та незалежності очікуємо від наших партнерів», – додав він.

Крім того, за словами Сибіги, вони обговорили перспективи співпраці у військово-технічній сфері, а також обмінялися думками напередодні саміту НАТО в Анкарі.

«Дякую Радеку за відверту і добру розмову. Наша справа як дипломатів підтримувати діалог і задіювати весь дипломатичний інструментарій для вирішення проблем. Час відкласти емоції убік. Україна веде екзистенційну боротьбу за підтримки наших союзників і партнерів. Маємо достатньо мудрості, уроків зі спільної історії й політичної волі, аби зупинити оплески в Москві, яка тішиться зростанню напруги між двома найближчими сусідами. Історія нам не пробачить, якщо цей шанс буде змарновано», – підсумував він.

Коментарів Сікорського поки що не було. Водночас у МЗС Польщі зазначили, що основними темами зустрічі були «необхідність конструктивного діалогу й деескалації емоцій, продовження військової і розвиток економічної співпраці».

«Міністри закордонних справ чітко наголосили, що побудова стабільного партнерства служить розвитку обох країн і не може бути використана вороже налаштованими країнами й особами. Міністри наголосили на спільній готовності розробляти інструменти, що сприяють історичному діалогу, заснованому на правді та взаємній повазі до минулого. Вони зазначили, що правда, повага і пам’ять про жертв залишаються ключовими для двосторонніх відносин і до них потрібно підходити відповідально», – йдеться в повідомленні.

Сікорський також підтвердив підтримку України в боротьбі проти російської агресії і наголосив на стратегічній важливості зміцнення військової співпраці та стабілізації регіону для безпеки всієї Європи, зазначили в польському МЗС.

Зустріч пройшла на тлі напруженості між президентами України й Польщі, що виникла через історичні питання.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Також колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від Ордена Білого Орла.