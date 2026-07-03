Сибіга планує зустріч із головою МЗС Польщі Сікорським у Варшаві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повертається до України після свого візиту до Японії, повідомив журналістам речник МЗС Георгій Тихий 3 липня.

«Дорогою додому (Сибіга – ред.) проведе сьогодні зустріч з польським колегою Радославом Сікорським у Варшаві», – заявив він.

Порядок денний зустрічі в МЗС не уточнювали. Пресслужба Міністерства закордонних справ Польщі наразі не анонсувала зустріч публічно.

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Сибіга почав візит до Японії 1 липня, йому передувала поїздка до Південної Кореї. У Токіо міністр мав зустрічі з низкою місцевих політиків, а також взяв участь в Українсько-японському бізнес-діалозі з питань енергетики.

Як передавало МЗС, він, зокрема, запросив японські компанії активніше долучатися до відбудови України та інвестувати в її довгострокову модернізацію.