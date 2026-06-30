«Роззброїти мову», мислити майбутнім – закликало духовенство на тлі зростання напруги в українсько-польських відносинах

Напруга в українсько-польських відносинах зростає. Щодня звучать нові заяви від польських політиків і представників влади. Останні з них – про те, що Польща не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, блокуватиме євроінтеграцію України.

Тим часом у Римі троє польських кардиналів і один український, глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав (Шевчук) підписали спільну заяву до українського і польського народів про припинення напруги у польсько-українських відносинах і закликом продовжити шлях примирення.

У Римі під час спільного зібрання (консисторії), яке скликає та очолює папа Римський для обговорення важливих справ, кардинали з України та Польщі, глава УГКЦ Святослав ініціювали написання і оприлюднення спільної заяви з закликом до українців і поляків «роззброїти мову» на тлі зростання взаємної напруги і продовжувати шлях діалогу, розпочатий святим Іваном Павлом II.

Кардинал УГКЦ Микола Бичок, польські кардинали Конрад Краєвський, Казімєж Нич, Гжеґож Рись і блаженніший УГКЦ Святослав Шевчук, які підписали заяву, вважають, що питання примирення між поляками та українцями стосується не лише відносин між двома народами, а й достовірності спільного християнського свідчення.

Деталі звернення

Вони зауважили, що, наслідуючи папу Римського Лева XIV, першим кроком до миру є «роззброєння мови». І це стосується не лише слів, а й жестів, знаків, символів, які також можуть ранити, закривати шлях до зустрічі та породжувати страх. А побудова спільного добра вимагає євангельської мови: чіткої, але не принизливої; сміливої, але не агресивної; правдивої, але такої, що не закриває шляху до прощення.

«З болем спостерігаємо за зростанням взаємної напруги та відродженням настроїв ворожнечі між поляками й українцями. Ще болісніше те, що це відбувається в той час, коли Україна продовжує переживати жахіття війни, а Польща в останні роки виявила велику солідарність із мільйонами українських сестер і братів. Особливо болісно, що це відбувається саме тоді, коли українські католики відзначають 25-ту річницю історичного візиту до України папи, який був поляком», – мовиться у спільній заяві до українців і поляків.

Підписанти звернення нагадали українському і польському суспільствам слова папи-поляка, святого Івана Павла II, які він написав 7 липня 2003 року у 60-ту річницю Волинської трагедії Польща стверджує, що УПА брала участь у тому, що вона називає геноцидом поляків на території сучасної північно-західної України, яка під час війни перебувала під німецькою окупацією. Україна заперечує польське трактування подій 1940-х років як геноциду, наголошуючи, що ці сили воювали як проти нацистів, так і проти радянських військ, а також самі стикалися з ворожістю з боку поляків.





У Варшаві ці події називають Волинською різаниною, тоді як у Києві використовують термін Волинська трагедія.:

«Нове тисячоліття вимагає, щоб українці й поляки не залишалися поневоленими своїми сумними спогадами минулого. Розмірковуючи над подіями минулого з нової перспективи, прагнучи побудувати краще майбутнє для всіх, нехай подивляться один на одного очима примирення».

Навернення починається з власних сердець, і папа закликав кожного поляка і українця до особистого навернення, а не до того, щоб притягувати до відповідальності інших, нагадує духовенство. Бо надто багато єднає український і польський народи, щоб дозволити собі змарнувати спільну спадщину.

«Коли ми нав’язуємо іншим власне бачення минулого та майбутнього, то піддаємося логіці культури насильства та сили. Разом зі святішим отцем Левом XIV закликаємо всіх мислити насамперед категоріями спільного блага, а не лише приватних інтересів. Євангеліє, у яке ми віримо, навчає нас, що ліками від гріха є прощення, а межею, яку Бог поклав для зла, є милосердя», – наголошують духовні особи у своїй заяві.

Та чи будуть почуті? Один із найвідоміших католицьких тижневиків у Польщі «Недільний гість» вийшов зі статтею головного редактора, отця РКЦ Марека Ганцарчика «Україна потребує конверсії», де духовна особа пише, що українці «повинні визнати, що їхні предки скоїли жахливий злочин. Вони повинні прийняти цю правду, а потім дозволити без перешкод шукати жертв, їх ексгумацію та гідне поховання». Цей тижневик є впливовим, тому що розповсюджується через парафії. Священник вважає, що «Україна потребує навернення», що «без духовних зусиль Україна не зможе зіткнутися з правдою про Волинь».

Українців і поляків закликали до примирення папа Римський Іван Павло II, кардинал УГКЦ Любомир Гузар, кардинал РКЦ Мар'ян Яворський, багато інших духовних лідерів. Звучали і слова прощення. Але все це на сьогодні, мабуть, не тільки не почуто, а й перекреслюється.

Не чули і в час Волинської трагедії

У ХХ столітті, у час польсько-українського непорозуміння, конфлікту, який переріс у збройну боротьбу, зауважують дослідники, непочутим був і голос глави УГКЦ, митрополита Андрея Шептицького. Зберіглось листування митрополита до римо-католицького архієпископа Болеслава Твардовського 1941-1943 років. Митрополит звернувся до польського архиєпископа з проханням написати пастирські листи з осудженням убивств, які відбуваються на Волині. Але, наголошують фахівці, не знайшов однодумця в особі отця Твардовського.

Митрополит звернув увагу польського архиєпископа на те, що на Волині в хвилі хаосу нагору вийшли найгірші елементи:

«Безкарно діють у краю більшовики-партизани, агітатори польських революційних організацій Варшави… Правдоподібно, в багатьох випадках діють особисті порахунки… Є в краю банди різних дезертирів, і всюди маса звироднілих одиниць-садистів, які потребують людської крові».

Митрополит Андрей писав архиєпископу Твардовському, що не можна звинувачувати у грабунках і вбивствах лише українців. «А що сказати про шереги забитих українців і що сказати про поляків, які виступають під фірмою volksdeutscherow і де тільки можуть нищать український елемент», запитував духовний лідер українців.

Ще у 1941 році митрополит писав про передумови, які й призвели до жахливого кровопролитного конфлікту між поляками й українцями у 1943 році. А це, зокрема, масові вбивства українців на Холмщині, в околицях Лежайська і на Волині. У листі від 15 серпня 1943 року, коли на Волині відбувались масові вбивства, митрополит Шептицький просив польських єпископів написати пастирські листи, які б «осуджували і перестерігали перед ненавистю українського народу».

«Митрополит Андрей писав ще у 1942-му – на початку 1943 року, що на Люблінщині були вбивства українців. Але поляки це питання відкидали. Митрополит вважав, що скоюють злочини обидві сторони. Тому обидві церкви мають робити спільні кроки. Болеслав Твардовський вважав, що Андрей Шептицький має закликати свою паству до припинення вбивств поляків. Митрополит ще одне велике пастирське послання написав, яке фактично є проти вбивства цивільного населення. Це складні питання. Тоді не було досягнуто жодного порозуміння між духовними особами», – каже дослідниця постаті митрополита Андрея Шептицького, кандидат історичних наук Ліліана Гентош.

У роки Другої світової війни українське населення Волині, яка входила до німецького Генерального комітету «Волинь-Поділля», у більшості було православне. Православна церква розділилась на Українську автокефальну православну церкву, яку очолив архиєпископ Полікарп (Сікорський). УАПЦ була проукраїнською, правила українською, користувалась підтримкою з боку українського націоналістичного підпілля (ОУН та УПА).

Автономну православну церкву очолював митрополит Олексій (Громадський). Головний осідок був у Почаївській лаврі, яка реалізувала плани Російської церкви на місцях. Бо церква тримала канонічний зв'язок із Московським патріархатом. Служби правились церковнослов'янською мовою, духовенство вирізнялось проросійськими настроями.

Римо-католиками на Волині були переважно поляки. Частина польського духовенства підтримувала Армію Крайову, польську самооборону.

Ще з міжвоєнного періоду Волинь вважалася осідком українського протестантизму і тут були християни віри євангельської (п'ятидесятники) та євангельські християни-баптисти.

«Польська лінія звинувачення така, що злочини на Волині робила УПА, а там велика частина вихідців з Галичини тобто керівники УПА були греко-католики. Але ніхто ніколи не досліджував конфесійну приналежність упівців, хто був греко-католиком, православним, атеїстом», – говорить Ліліана Гентош.

Митрополит Андрей Шептицький не мав жодної можливості щось змінити на Волині у роки жахливих вбивств цивільного населення, наголошує Ліліана Гентош.

Це, каже, була велика трагедія, спалах взаємного насильства, але підготовленим попередніми подіями. Передумови і мотиви формувалися десятиліттями і вилились в озвіріння з обох сторін, зауважує дослідниця. І цим скористалась Росія, сіючи ненависть між двома сусідніми народами у ХХ столітті і сьогодні, про що заявляють багато українських і польських політиків, громадських діячів, істориків. Хоча РФ цього й не визнає.