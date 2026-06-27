ЗМІ: у Польщі затримали 36-річного українця через погрози в інтернеті Навроцькому

У Польщі затримали 36-річного українця через, як стверджується, погрози в інтернеті польському президенту Каролю Навроцькому.

Як повідомляє видання Polsat News, це сталося в місті Зелена Гура.

За даними поліції, правоохоронці отримали матеріал, що містить розмову, опубліковану в інтернеті, під час якої нібито лунали погрози на адресу польського президента.

Представниця місцевої поліції Анна Баран Після повідомила виданню, що після цього співробітники кримінальної поліції негайно встановили місце перебування чоловіка і затримали його 26 червня.

Повідомляється, що наступного дня його доставили до прокуратури.



У поліції зазначають, що, ймовірно, чоловікові буде висунуто звинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща у зв’язку з погрозами на адресу президента.

Як пише Polsat News, ця дія є порушенням статті 226 Кримінального кодексу, вона карається штрафом або позбавленням волі строком до двох років.

Інші ЗМІ про цей інцидент не повідомляють, поліція також не публікувала офіційного релізу.

Сам Навроцький чи його канцелярія наразі на це повідомлення не реагували.

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Це повідомлення Polsat News з’явилось на тлі напруженості у стосунках польського президента Кароля Навроцького та українського президента Володимира Зеленського.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити Зеленського Ордена Білого орла через його указ про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Зеленський 20 червня відправив орден «Новою поштою». При цьому він заявив, що «Україна залишається вдячною Польщі за підтримку і відкритою до подальшої співпраці».

Також колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від Ордена Білого Орла.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив про відмову від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким його нагородили минулого року. У публікації в своєму телеграм-каналі Буданов назвав рішення Навроцького «недружнім актом» щодо українського народу.

Про намір повернути Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща» оголосив і посол України в Польщі Василь Боднар. Рішення президента Польщі він назвав «історично несправедливим».

Згодом Зеленський в інтервʼю ТСН пояснив рішення польського президента суто внутрішньою політичною боротьбою. Польський президент заперечив, що суперечка пов’язана з внутрішньополітичними процесами в Польщі.



