Після засідання Ставки Зеленський заявив про важливе досягнення українських виробників зброї

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Ставки головнокомандувача обговорювалося виробництво Україною зброї.

«Важливе досягнення нашої держави й наших виробників зброї: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності.... І говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну», – написав він у телеграмі за підсумками зустрічі.

За його словами, це стосується передусім українських дронів усіх типів, ракетної програми, засобів РЕБ, військової техніки.

У цьому контексті Зеленський повідомив про доручення МЗС України та Міноборони зосередитися на роботі з партнерами, що може принести додаткове фінансування на виробництво.

«Інвестиції в українське виробництво – це інвестиції у примус Росії до миру, і партнери мають це відчувати як наше спільне з ними досягнення…Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта, обмеження можливостей Росії фінансувати війну», – додав він.

Днями стало відомо, що український уряд запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї й оборонних технологій до держав-партнерів у форматі Drone Deal.

Ще минулого року українська влада заявляла, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя. Але, за останніми даними, проблемою для України залишається російська балістика.

Після останньої масованої атаки РФ президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що партнери Києва активізуються в подоланні дефіциту антибалістичних засобів в Україні, і висловив сподівання на надання адміністрацією США ліцензії на виробництво Patriot.



