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Після засідання Ставки Зеленський заявив про важливе досягнення українських виробників зброї

За словами Зеленського, Україна вийшла на «здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності»
За словами Зеленського, Україна вийшла на «здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на засіданні Ставки головнокомандувача обговорювалося виробництво Україною зброї.

«Важливе досягнення нашої держави й наших виробників зброї: Україна вийшла на здатність виробляти такий обсяг технологічних видів зброї, який може довгостроково перевищити російські спроможності.... І говорили також із самими виробниками про те, що потрібно від держави, від адміністративних рішень, від фінансування, щоб максимально збільшити всі типи українських спроможностей і забезпечити глибокі формати тиску на Росію, її спроможності на фронті, а також на її здатність затягувати війну», – написав він у телеграмі за підсумками зустрічі.

За його словами, це стосується передусім українських дронів усіх типів, ракетної програми, засобів РЕБ, військової техніки.

У цьому контексті Зеленський повідомив про доручення МЗС України та Міноборони зосередитися на роботі з партнерами, що може принести додаткове фінансування на виробництво.

«Інвестиції в українське виробництво – це інвестиції у примус Росії до миру, і партнери мають це відчувати як наше спільне з ними досягнення…Україна продовжить політику підвищення ціни окупації для окупанта, обмеження можливостей Росії фінансувати війну», – додав він.

Днями стало відомо, що український уряд запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї й оборонних технологій до держав-партнерів у форматі Drone Deal.

Ще минулого року українська влада заявляла, що майже 60% зброї, яку використовують українські військові, – це українська зброя. Але, за останніми даними, проблемою для України залишається російська балістика.

Після останньої масованої атаки РФ президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що партнери Києва активізуються в подоланні дефіциту антибалістичних засобів в Україні, і висловив сподівання на надання адміністрацією США ліцензії на виробництво Patriot.


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