10 цивільних об'єктів в Україні, що стали мішенню російських атак у червні

Найдавніша святиня України, кіностудія із майже столітньою історією, зоопарк, концертний зал з унікальним органом, зупинка, де люди чекали на автобус і – як це чинить російська армія від перешого дня повномасштабної війни проти України – житлові будинки.

Радіо Свобода зібрало перелік із 10-ти цивільних об'єктів, які атакувала Росія в Україні протягом червня 2026 року.

Понад половина об'єктів із тих, які потрапили до огляду, зазнали руйнувань внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки 15 червня – однієї з найбільш руйнівних для української культурної та цивільної інфраструктури за останній час.





1. Житловий квартал у Дніпрі

Найбільш смертоносна російська атака в червні відбулася по Дніпру: у ніч проти 2 червня ракетно-дронова атака забрала життя 17 людей, серед яких двоє дітей, ще 42 людини, у тому числі четверо дітей, зазнали поранень.