На 40% більше порівняно з минулим роком – місія ООН про жертви ударів РФ по Україні за пів року

Місія ООН із прав людини у період від 1 грудня 2025 року до 31 травня 2026 року задокументувала загибель 1 272 цивільних людей і поранення 6 871 в Україні, зазначаючи, що це на 40 відсотків більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

«Основною причиною жертв серед цивільних осіб залишалися атаки із застосуванням далекобійних ракет і безпілотників. Зростання використання безпілотників малої дальності поблизу лінії фронту ще більше посилило ризики для цивільних осіб, ускладнило евакуацію і гуманітарні операції, а також посилило ізоляцію окремих громад», – йдеться в доповіді, оприлюдненій 29 червня Управлінням ООН із прав людини.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белль наголосла, що висновки, викладені в доповіді, висвітлюють «кілька вкрай тривожних тенденцій: тривалі атаки на енергетичну інфраструктуру України в зимовий період, зростання кількості жертв серед цивільних осіб по всій Україні, продовження катувань і жорстокого поводження з військовополоненими, а також подальші обмеження основоположних прав на окупованій території».

Удари по енергетиці і наслідки для майбутньої зими

Зокрема, в місії наголосили, що масштаб пошкоджень, завданих українській енергетиці внаслідок російських ударів у період із жовтня 2025 року по березень 2026 року, свідчить про те, що повністю відновити потужності з виробництва електроенергії до наступної зими «буде неможливо».

«Втрата електро- й теплопостачання взимку вплинула на здоров’я, безпеку і можливість людей підтримувати належний рівень життя, особливо людей старшого віку, осіб з інвалідністю і сімей з дітьми, – сказала Белль. – Наступної зими люди знову зіткнуться з такими ж труднощами, а якщо атаки поновляться – то навіть із ще більшими».

Катування і страти військовополонених

Автори доповіді також зауважили, що в період із середини листопада 2025 року по січень 2026 року російські збройні сили стратили щонайменше 16 захоплених у полон українських військовослужбовців, а починаючи з лютого 2022 року Управління ООН з прав людини підтвердило страти 129 українських військовополонених й інших осіб, які припинили участь в бойових діях, російськими військами.

«Майже всі репатрійовані українські військовополонені, з якими було проведено інтерв’ю для цієї доповіді, повідомили про катування або жорстоке поводження під час перебування в полоні, включаючи жорстокі побиття, застосування електричного струму, ненадання належної медичної допомоги та інші види жорстокого поводження. У доповіді також задокументовано сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, щодо українських військовополонених, затриманих цивільних осіб та цивільних осіб на окупованій території», – йдеться у звіті.

Крім того, в доповіді розглядається поводження з російськими військовополоненими, утримуваними Україною: понад половина опитаних заявили про катування або жорстоке поводження, переважно під час взяття в полон і перевезення до прибуття до офіційних місць інтернування.

«На окупованій Російською Федерацією території у доповіді задокументовано триваючі обмеження свободи вираження поглядів та інших основоположних свобод, катування і жорстоке поводження, свавільні затримання, занепокоєння щодо дотримання права на справедливий суд, примусовий призов осіб, які перебувають під захистом, а також подальша заборона української навчальної програми і примусове проведення занять із військово-патріотичного виховання. Управління ООН з прав людини продовжує запитувати доступ до окупованої території для здійснення незалежного моніторингу», – кажуть в ООН.

За повідомленням, доповідь містить рекомендації для Росії, України й міжнародної спільноти, спрямовані на посилення захисту цивільних осіб, забезпечення відповідальності, підтримку постраждалих і відновлення критично важливої інфраструктури й основних послуг.

В ООН уточнили, що доповідь ґрунтується на 1 926 інтерв’ю з потерпілими і свідками, 180 виїздах на місця подій, 48 візитах до місць позбавлення волі, 78 візитах до лікарень, моніторингу 33 судових засідань, а також технічному аналізі, аналізі супутникових знімків і даних із відкритих джерел.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударнимиБпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.