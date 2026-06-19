Дерево, оповите залізним парканом: кіностудія Довженка оговтується після російського удару

Щонайменше 16 будівель на території Національна кіностудія імені Олександра Довженка в Києві, розповів журналістам директор, зазнали серйозних пошкоджень внаслідок російського удару 15 червня. Сьогодні, 19 червня, кіностудія зібрала всіх охочих на толоку.

А вже з понеділка на території об’єкта почне працювати комісія для оцінки стану приміщень та загальних збитків.

Про наслідки удару та новий меморіал незламності – в матеріалі Радіо Свобода.

Окрім центрального входу, на територію кіностудії Довженка тепер можна потрапити і через дірку в паркані, який розмежовував культурний осередок від офісної висотки на Берестейському проспекті. Залізну огорожу вирвало вибуховою хвилею, проте далеко відлетіти їй не судилося. Паркан зупинили дерева з саду кіностудії. Зокрема, каштани, які тепер стоять оповиті залізяччям.

Як розповіли Радіо Свобода у пресслужбі кіностудії Довженка, зрізати залізо поки не планують, навпаки – хочуть зробити з цього меморіал, місце незламності.

З правого боку вздовж паркану розташований директорський корпус. На вікнах будівлі не залишилося скла, а подекуди віконні рами вилетіли разом зі шматками стіни. Сюди нині і покликали всіх охочих з проханням допомогти прибрати наслідки російської атаки.

«Немає жодної будівлі, яка б не постраждала»

«Немає жодної будівлі, яка б не постраждала. А як в акті записано: серйозних пошкоджень зазнало шістнадцять будівель . Все, що ви бачите – це історичний комплекс, який є пам’яткою інженерно-архітектурною . Це серія споруд: цех з обробки плівки, потім другий, третій павільйон, директорський комплекс. Ці споруди, вони 1927 року збудовані. Тобто їм сто років наступного року», – розповідає директор кіностудії Андрій Дончик.

Повністю знищений костюмерний склад, який і став епіцентром удару. Там зберігалися близько ста тисяч костюмів .

Із понеділка на території почне працювати комісія, яка більш детально дослідить втрати кіностудії. Паралельно з оцінкою пошкоджень осередок спільно з БФ «Ветерани за сильну країну» відкрили збір коштів на відновлення кіностудії.

На толоці

Протягом усієї п’ятниці, 19 червня, люди йшли до зруйнованих будівель, аби допомогти із прибиранням. Більшість із тих, хто відгукнувся на оголошення-заклик у соцмережах долучитися до толоки – це студенти, зокрема творчих вишів.

В одному із кабінетів ми зустріли Юлію, яка саме виривала частини скла із віконниць. Дівчина розповіла, що за кілька годин до удару – ввечері неділі вона відпочивала на фестивалі, який проходив на території кіностудії.

«Це музичний фестиваль, суперкласний. Тут було кілька сцен. Ти пробігаєш між сценами, дивишся улюблених виконавців. Тому це дуже символічно для мене: тиждень тому я відпочивала тут душею, а тепер я змушена знову бути тут, але вже не з таких хороших причин. Я ще не встигла лягти спати, бо я приїхала додому, почалася друга тривога. І, до речі, сталося так, що перша тривога почалась, коли я тільки йшла з фестивалю. І я думала дуже багато про те, що якби влучило під час першої тривоги, то я вже могла би тут не стояти », – ділиться спогадом Юлія.

На іншій локації нам вдалося поговорити з Катериною та Єгором. Вони розповіли, що ще до того, як побачили повідомлення у соцмережах про толоку, шукали можливості прийти допомогти.

«Я люблю українське кіно! Справжнє українське кіно! Зараз український кінематограф чудово розвивається, його потрібно берегти. Прикро, що через атаки страждають наші люди, наша культура. Тому ми повинні зараз бути тут , це наш обов’язок!» – додала Катерина.

Серед тих, хто долучився до толоки, і працівники кіностудії. Розповідають, що працюють тут кілька десятків років, тож не могли не прийти в такий день.

Як повідомили у пресслужбі, оскільки роботи багато, наразі вирішують, чи оголошуватимуть ще дні прибирання.