ДСНС уточнила кількість поранених через удар Росії по Києву

В ході російської атаки на Київ вночі на 15 червня над містом працювали два гвинтокрили ДСНС для ліквідації наслідків, повідомляє служба у вівторок.

За її даними, вертольоти здійснили 39 скидів води загальним обсягом у понад 97 тонн на осередки пожеж.

«Ця атака РФ забрала життя 5 людей. Ще 44 особи, серед яких троє дітей, отримали поранення. У вогні опинилася і душа Києва – Києво-Печерська лавра», – заявляє ДСНС.





За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська у ніч проти 15 червня завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, основним напрямком удару був Київ, також ракетами атаковані Дніпро й Харків. За словами військових, сили ППО знешкодили 632 цілі: 50 ракет і 582 безпілотники.

Раніше було відомо про п’ятьох загиблих і 35 поранених, в тому числі двох дітей, у Києві внаслідок масованої атаки Росії вночі на 15 червня. Майже у всіх районах міста виникли пожежі, є пошкодження будівель, зокрема житлових будинків. Внаслідок удару сталася пожежа в Києво-Печерській лаврі, Мистецькому арсеналі, кіностудії імені Довженка.

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15 червня Міністерство оборони РФ повідомило про масований удар по «об’єктах оборонно-промислового комплексу» в Києві, Дніпрі та Харкові.

Російські війська вкотре атакували Україну після того, як 12 червня лідер РФ Володимир Путін заявив, що РФ буде нарощувати удари по Україні.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі України.