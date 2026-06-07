Сили РФ вдарили КАБами по Запоріжжю: двоє загиблих, є поранені – влада

Сили РФ атакувалаи керованими авіабомбами селище Балабине Запорізького району, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни атакували Балабине КАБами. Удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту. Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень», – написав Федоров.

Пізніше очільник регіону повідомив, що унаслідок атаки двоє людей загинули, а п’ятеро – поранені. За словами Федорова, найстаршому постраждалому 79 років, наймолодшому – 17 років.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.