Армія Росії двічі атакувала шахту на Дніпропетровщині, є поранений – ДТЕК

Російські війська двічі атакували шахту компанії ДТЕК в Дніпропетровській області, повідомляє її пресслужба 7 червня.

«Ворог двічі атакував вугільне підприємство ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок удару БПЛА поблизу шахти постраждав механік. Йому надається необхідна медична допомога», – йдеться в повідомленні.

Ще один удар, за даними ДТЕК, пошкодив систему життєзабезпечення підприємства. Тривають відновлювальні роботи.

Раніше компанія повідомляла, що російський удар по Києву вночі на 2 червня спричинив часткові знеструмлення та травмував двох енергетиків.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.