Федоров уточнив кількість постраждалих через удари РФ по Запоріжжю й району

Внаслідок російської атаки на об’єкт інфраструктури в Запоріжжі є поранений, повідомив голова області Іван Федоров 7 червня.

«Внаслідок ворожого удару по об’єкту інфраструктури поранений 59-річний чоловік. Постраждалому надається уся необхідна медична допомога», – написав він у своїх соцмережах.

Очільник ОВА також уточнив дані про наслідки удару по селищу Балабине в Запорізькому районі. За його даними, російські удари прийшлися поруч із зупинкою громадського транспорту:

«Люди, які перебували на ній, на жаль, загинули та дістали поранень. На зараз за допомогою до лікарів звернулися троє поранених».

Раніше Федоров повідомив про трьох загиблих внаслідок атаки на Балабине.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.