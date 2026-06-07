Федоров повідомив про трьох загиблих через російську атаку на Запорізький район

Російська армія атакувала селище Балабине в Запорізькому районі, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров вранці 7 червня.

Спершу було відомо про двох загиблих внаслідок удару по селищу, згодом відома кількість постраждалих зросла:

«Вже троє загиблих та постраждала жінка через ворожу атаку по селищу Балабине. Пошкоджені приватні будинки».

Раніше Федоров повідомив про російський дроновий удар, внаслідок якого пошкоджений об’єкт інфраструктури і є постраждалі.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.