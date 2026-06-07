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Новини | Суспільство

Федоров повідомив про трьох загиблих через російську атаку на Запорізький район

Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару по Балабиному, квітень 2026 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російського удару по Балабиному, квітень 2026 року

Російська армія атакувала селище Балабине в Запорізькому районі, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров вранці 7 червня.

Спершу було відомо про двох загиблих внаслідок удару по селищу, згодом відома кількість постраждалих зросла:

«Вже троє загиблих та постраждала жінка через ворожу атаку по селищу Балабине. Пошкоджені приватні будинки».

Раніше Федоров повідомив про російський дроновий удар, внаслідок якого пошкоджений об’єкт інфраструктури і є постраждалі.


Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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