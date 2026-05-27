ДТЕК: армія Росії атакувала три об’єкти енергетики на Дніпропетровщині

Російські війська атакували три енергетичних об’єкти в Дніпропетровській області, повідомила компанія ДТЕК 27 травня.

«Учора через ворожі удари були пошкоджені одразу три енергетичні об’єкти компанії. Без електропостачання залишилися 63 населені пункти у прифронтових районах області», – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, її співробітники не постраждали. Енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи, щойно це стало безпечно.





ДТЕК додає, що протягом останніх двох днів її співробітники повернули понад світло 33 тисячі домогосподарств Дніпропетровської області.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Читайте також: На Харківщині війська РФ атакували бригаду енергетиків, двоє працівників поранені – Міненерго

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.