Сили РФ атакували енергетичну інфраструктуру Києва – ДТЕК

У Києві внаслідок ракетно-дронового удару РФ пошкоджені трансформаторна підстанція та високовольтна лінія ДТЕК, повідомляє пресслужба компанії.

За повідомленням, також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

За даними «Укренерго», російська армія напередодні та від початку цієї доби завдала ракетно-дронової атаки по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, енергетичного сектору. У компанії повідомили, що внаслідок атаки РФ на ранок є знеструмлення у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та Києві.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів та 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ. У столиці України, за останніми даними, загинули чотири людини, постраждали 39, серед них є немовля.

Напередодні вдень Росія вдалася до тривалої атаки безпілотниками. Головне управління розвідки інформувало, що Росія почала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні і може застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



