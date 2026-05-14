Росія атакувала об’єкти енергетики в ході масованої нічної атаки – «Укренерго»

Російська армія напередодні та від початку цієї доби завдала ракетно-дронової атаки по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема, енергетичного сектору, повідомив оператор «Укренерго» 14 травня.

«Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі у Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та м. Київ», – йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що аварійно-відновлювальні роботи в кожному постраждалому регіоні почалися одразу, щойно це дозволила безпекова ситуація.

Оператор фіксує зниження енергоспоживання: на ранок 14 травня його рівень був на 5,1% нижчим, ніж у цей же час напередодні. Це пояснюють ясною погодою в більшості областей, крім частини північних та східних, що підвищило ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та зменшило обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

«Укренерго» радить перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00 – та обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години.

Крім того, на ранок четверга гроза та пориви вітру повністю або частково знеструмили понад 50 населених пунктів у Дніпропетровській та Полтавській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених мереж.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської повітряної атаки на місто на лівому березі спостерігаються перебої з водопостачанням.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.







