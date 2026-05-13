«Укренерго»: через атаки РФ є знеструмлення у шести областях

Через російські атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури на ранок є знеструмлені споживачі у шести областях, повідомляє компанія «Укренерго».



Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Харківську, Полтавську, Сумську та Запорізьку області.



В «Укренерго» зазначають, що скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.



Компанія також інформує, що споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 13 травня, на 09:30 його рівень був на 6,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – хмарна погода майже на всій території України.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



