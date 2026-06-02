ДТЕК: двоє енергетиків постраждали через атаку Росії на Київ, у трьох районах були знеструмлення

Російський удар по Києву вночі на 2 червня спричинив часткові знеструмлення та травмував двох енергетиків, повідомляє компанія ДТЕК.

«Ворожа атака на столицю травмувала двох енергетиків ДТЕК. Надаємо колегам всю необхідну допомогу. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання», заявляє компанія.

За даними ДТЕК, її співробітники відновили енергопостачання для 110 тисяч родин у столиці:

«Через обстріл пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК та енергетичні об’єкти. 140 тисяч киян у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах тимчасово залишалися без світла».





Компанія додає, що тривають роботи із заживлення решти 30 тисяч абонентів.

Міська влада повідомляла про чотирьох загиблих і понад 60 поранених у Києві. Загалом ДСНС зафіксувала загибель 13 людей по Україні.

За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Міністерство оборони Росії заявило про «масований удар» по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об’єктах паливної й транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що «всі визначені об’єкти були уражені».