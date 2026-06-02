ДСНС повідомляє про загибель рятувальника через атаку Росії на Дніпро

Загалом внаслідок російської атаки на Україну вночі на 2 червня загинули 13 людей, понад сотня зазнала поранень, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури відомство зафіксувало в Києві, Дніпрі й Харкові:

«У столиці рятувальники від ночі працювали майже в усіх районах – на 29 локаціях. Більшість пожеж вдалося загасити, тривають роботи на 6 активних локаціях у 5 районах Києва».

Поміж іншого, в столиці постраждали житлові будинки, автосалон, комунальне підприємство, академія, господарчі споруди й АЗС. Пожежа через атаку виникла також на території Сервісного центру МВС 8041.





У Дніпрі, за даними ДСНС, кількість загиблих зросла до дев’яти, в тому числі дитина.

«Серед жертв обстрілу наш рятувальник – заступник начальника пожежно-рятувального загону, майор Антон Ярмоленко. У момент удару він саме прямував на виклик. Щирі співчуття родині та колективу. Ще 35 жителів Дніпра постраждали, маємо інформацію і щодо 6 зниклих безвісти громадян», – додає відомство.

Крім того, рятувальник й двоє цивільних постраждали протягом ночі в Кам’янському Дніпропетровської області.

ДСНС зафіксувала більш ніж 10 постраждалих у Харкові, там пошкоджені будинки та продуктове підприємство.

Рятувальники також зафіксували руйнування цивільних об’єктів на Миколаївщині, Харківщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, й Запоріжжі. У Київській області рятувальники гасили горіння житлових будинків, поштового терміналу та автомобілів.

За даними Повітряних сил, Росія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити.

Міністерство оборони Росії заявило про «масований удар» по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об’єктах паливної й транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що «всі визначені об’єкти були уражені».