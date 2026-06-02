Нічна атака Росії: в Дніпрі й Києві є загиблі, десятки людей постраждали

Російська армія вчергове завдала масованого удару ракетами й дронами по Україні вночі на 2 червня.

Зокрема, влада Києва зафіксувала пошкодження в кількох районах. На Подолі було загоряння на території нежитлової забудови, уламки впали на дах дев’ятиповерхового будинку. Атака також спричинила пожежі на Оболоні, в Святошинському, Шевченківському й Дарницькому районах.

«У Подільському районі внаслідок повторного влучання в девʼятиповерховий будинок, стався обвал конструкцій. Під завалами можуть бути люди», – повідомив голова міста Віталій Кличко.

За даними КМДА, кількість постраждалих згодом зросла до 51 людини, серед них троє дітей. Зокрема, постраждала трирічна дитина. 35 людей постраждали.

«Наразі відомо про чотирьох загиблих у столиці», – уточнив міський голова.





Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив про удари дронами, крилатими ракетами та балістикою по області. На Київщині, за його даними, постраждали троє людей, їм надали медичну допомогу.

Голова Дніпропетровщини Олександр Ганжа повідомив про п’ятьох загиблих у Дніпрі внаслідок російського удару і 25 поранених. Згодом він уточнив, що кількість загиблих у обласному центрі зросла до шести:

«Загинули шестеро людей. 33 – поранені. 22-річний хлопець, 71-річна жінка у важкому стані. 24 людини, серед яких 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься вдома».

Також у Кам’янському зазнали поранень троє людей: 50-річного чоловіка і жінок 49 та 72 років доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Також ракетного удару протягом ночі зазнав Харків, повідомив голова області Олег Синєгубов. У Слобідському районі постраждали вісім людей:

«Семеро людей отримали гостру реакцію на стрес, і ще одна жінка зазнала травм склом. Усім надана медична допомога».

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що попередження щодо масованого удару РФ залишаються в силі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій. Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.