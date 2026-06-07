Мінрозвитку повідомило про удар Росії по електровозу в Запоріжжі

Росія атакувала рухомий склад «Укрзалізниці» в Запоріжжі, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій 7 червня.

За даними відомства, російський дрон влучив у електровоз.

Водночас, завдяки моніторингу та вчасній евакуації локомотивна бригада була в укритті, ніхто не постраждав.

«Росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози», – додали в Мінрозвитку.

Раніше обласна влада повідомила про удар РФ по Запоріжжю, внаслідок якого постраждала одна людина.

Крім того, за даними ОВА, до п’яти зросла кількість постраждалих у Балабиному Запорізького району.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.