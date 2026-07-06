Російські військові в ніч проти 6 липня здійснили чергову масовану атаку по Україні. Основний удар припав на Київ та область – зокрема, у столиці станом на 8 ранку вже відомо про девʼятьох загиблих і 46 постраждалих, свідчать дані КМВА. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про руйнування у трьох районах Києва. У Подільському районі сталося влучання у девʼятиповерхівку.

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут. За два дні до удару президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Згодом також має відбутися саміт НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу.