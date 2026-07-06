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Кров і сльози. Люди на місці нічного удару Росії по Києву (фоторепортаж)

Російські військові в ніч проти 6 липня здійснили чергову масовану атаку по Україні. Основний удар припав на Київ та область – зокрема, у столиці станом на 8 ранку вже відомо про девʼятьох загиблих і 46 постраждалих, свідчать дані КМВА. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про руйнування у трьох районах Києва. У Подільському районі сталося влучання у девʼятиповерхівку.

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут. За два дні до удару президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Згодом також має відбутися саміт НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу.

Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
1 Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
2 Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
Малюнок посеред руїн
3 Малюнок посеред руїн
Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
4 Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
Медики надають допомогу постраждалій жінці
5 Медики надають допомогу постраждалій жінці
Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
6 Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
Рятувальна операція на місці удару
7 Рятувальна операція на місці удару
Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
8 Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
Поранену жінку евакуювали з будинку
9 Поранену жінку евакуювали з будинку
Рятувальники на місці атаки
10 Рятувальники на місці атаки
Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
11 Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу
12 Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу
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Мар'ян Кушнір

Мар’ян Кушнір працює на Радіо Свобода із 2015 року, висвітлює події російсько-української війни як фронтовий кореспондент. У березні 2022 року отримав контузію під час зйомок штурмових дій у ході відбиття російського наступу на Київщині.

Протягом усіх років війни, спочатку гібридної, а потім і повномасштабної, він документує бойові дії на всіх гарячих напрямках – на Київщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині. Кушнір є лауреатом журналістської премії «Честь професії» за 2022 і 2024 роки.

Його матеріал «Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ» переміг у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події», а згодом журі відзначило репортаж «ЗСУ пішли в контратаку під Бахмутом: перші кадри з поля бою».

У 2023 році Мар'ян Кушнір отримав спеціальну відзнаку від Bucha Journalism Conference за «непохитність відданості принципам і цінностям журналістської професії та винятковій мужності під час російсько-української війни».

У лютому 2026 року отримав орден «За мужність» за порятунок чотирирічної дитини з квартири, охопленої вогнем унаслідок російської атаки ударними дронами на Київщині

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