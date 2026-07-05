Трамп планує зустріч із Зеленським на саміті НАТО в Анкарі 8 липня

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту Північноатлантичного альянсу. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу з посиланням на Білий дім 5 липня.

За його даними, Трамп і Зеленський проведуть зустріч удень у середу, 8 липня.

Публічно сторони не анонсували зустріч.

Того ж дня президент США планує зустріч із президентом перехідного періоду Сирії Ахмадом аш-Шараа.





Зеленський 4 липня повідомив, що провів телефонну розмову з президентом США. За його словами, під час розмови йшлося про поточну ситуацію на фронті та в дипломатії.

Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі ввечері 24 червня Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський «добре справляється» і похвалив його за сміливість. Так Трамп відповів на запитання журналіста про те, чи він вважає, що Зеленський «зараз перемагає» у війні з Росією. Раніше Трамп говорив, що в Зеленського «немає карт» для перемоги.

Крім того, президент США заявляв, що Росія повинна укласти угоду про припинення війни.

Наступний саміт НАТО запланований на 7 і 8 липня в столиці Туреччини Анкарі.