Норвегія надає майже 270 млн євро на зміцнення ППО України

Норвегія зараз надає додаткові 3 мільярди норвезьких крон (майже 270 млн євро) на зміцнення систем протиповітряної оборони України, повідомляє пресслужба уряду країни.

«Битва України за самозахист – це також наша битва. Україна щодня стикається з російськими атаками…Україні вдається зупинити більшість безпілотників та крилатих ракет, але їй потрібно посилити свою оборону від балістичних ракет. Це один з найнагальніших пріоритетів України. Тому Норвегія зараз надає 3 мільярди норвезьких крон на протиповітряну оборону», – сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Зазначається, що разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети протиповітряної оборони Patriot безпосередньо у виробника в США.

Повідомляється, що з огляду на тривалі терміни постачання Норвегія також планує закуповувати ракети Patriot у країн, які вже їх мають, щоб сприяти швидкій передачі Україні.



В уряді країни зауважують, що Норвегія продовжуватиме підтримувати програму PURL. Механізм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) - програма, за якою союзники по НАТО закуповують американські системи озброєння для України.

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У вівторок прем’єр-міністр Стере зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі, Туреччина.



Зеленський після цієї зустрічі повідомив, що Норвегія «вагомо допомагає» Україні з ППО в енергетиці. За його словами, з Стере «предметно обговорили» рішення, які допоможуть посилити захист неба України і участь Норвегії у закупівлі газу.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 8 липня під час атаки РФ сили ППО не збили жодної ракети, якими вночі атакували війська РФ – йдеться про 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400. Під час попередньої масованої атаки 6 липня, коли сили РФ завдали удару 68 ракетами і 351 БпЛА, була подібна ситуація. Тоді військові повідомили, що сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної), а також 326 безпілотників.



