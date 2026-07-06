Україні нічим збивати балістику? Як захиститися від атак РФ

Повітряні сили ЗСУ не збили жодної балістичної ракети під час атаки на Київ і область у ніч на 6 липня – про це свідчить повідомлення Генштабу.

Військові повідомили, що армія Росії застосувала, крім інших засобів ураження, 6 ракет «Циркон» і 23 ракети «Іскандер-М» – і всі вони, судячи з усього, досягли цілей.

У столиці загинули 13 людей і близько 60 зазнали поранень.

«Щоб збивати балістичні ракети, потрібно мати чим. Систем – достатньо, потрібне постійне постачання ракет. Росіяни використовують той фактор, що в Україні, та й у всьому світі, спостерігається серйозний дефіцит ракет-перехоплювачів PAC2 і PAC3, тому більше зосереджуються на ударах балістичними ракетами», – сказав речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Міністр оборони Михайло Федоров анонсував переговори з колегами з країн, у яких на складах є ракети до ЗРК Patriot – наразі єдина технічна можливість України перехоплювати балістичні ракети – Київ пропонуватиме їм «передати ракети зі своїх запасів уже зараз, а згодом поповнити їх за рахунок наших майбутніх поставок».

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що веде переговори про виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot в Україні – для цього потрібна згода США.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Повітряні сили раніше сьогодні повідомили, що російські військові у ніч проти 6 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА.



Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ. Військові повідомили, що сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної), а також 326 безпілотників, водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.



7 липня в Києві оголосили днем жалоби.



Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.



Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.



Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті.



Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.