У Києві 7 липня буде днем жалоби за загиблими через атаку РФ – Кличко

У Києві 7 липня оголошене днем жалоби у памʼять про жертв масованого російського удару, внаслідок якого вночі проти 6 липня загинули 11 людей, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 7 липня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи», – повідомив мер.

За його словами, пошуково-рятувальна операція в пошкоджених російськими ударами будинках у Подільському і Дарницькому районах столиці триває, там шукають людей під завалами.

Раніше міська влада також повідомляла про 46 поранених внаслідок удару. Як повідомляв Кличко, руйнування і пошкодження є в чотирьох районах міста.

«Найбільше постраждав Подільський район. Є влучання в житлові багатоповерхівки також в Дарницькому районі. Працюють рятувальники, медики – в будинках, де сталися влучання. Ліквідовують наслідки атаки і в Оболонському і Голосіївському районах», – зазначив Кличко.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські військові у ніч проти 6 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА.

Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ. Військові повідомили, що сили ППО знешкодили 37 ракет і 326 безпілотників, водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.

Напередодні президент Володимир Зеленський попереджав, що дані розвідки свідчать про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. На його думку, «це в дусі Путіна – одразу після Дня незалежності Америки і перед самітом НАТО в Анкарі».

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.

Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті.

Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.